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مراسم رونمایی از ترجمه روسی کتاب «پدر دلسوز» همزمان با تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، در کازان روسیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب که زندگی، سیره اخلاقی و سبک مدیریتی آیتالله خامنهای را در قالب بیش از ۲۰۰ روایت کوتاه روایت میکند، با استقبال گسترده ایرانشناسان و مترجمان روس مواجه شد.
انتشارات نخل سبز و کتابخانه ملی تاتارستان میزبان این رویداد فرهنگی بودند که در آن شخصیتهای برجسته علمی و دیپلماتیک حضور داشتند.
سرکنسول ایران در کازان، این کتاب را نه یک اثر معمولی، بلکه یادگاری ماندگار از رهبری دانست که تمام عمر برای سربلندی ایران کوشید و در نهایت جان خود را در این راه نثار کرد.
وی آرمانهایی، چون استقلال، تمامیت ارضی و کرامت ملی را محور این اثر برشمرد. همچنین ۴۰ عنوان کتاب دیگر از نشر نخل سبز در موضوعات خانواده و روانشناسی به نمایش درآمد و دو کتاب تازه نیز معرفی شد.
شرکتکنندگان بر لزوم تقویت دیپلماسی فرهنگی از طریق ترجمه آثار ایرانی تأکید کردند.