به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب که زندگی، سیره اخلاقی و سبک مدیریتی آیت‌الله خامنه‌ای را در قالب بیش از ۲۰۰ روایت کوتاه روایت می‌کند، با استقبال گسترده ایران‌شناسان و مترجمان روس مواجه شد.

انتشارات نخل سبز و کتابخانه ملی تاتارستان میزبان این رویداد فرهنگی بودند که در آن شخصیت‌های برجسته علمی و دیپلماتیک حضور داشتند.

سرکنسول ایران در کازان، این کتاب را نه یک اثر معمولی، بلکه یادگاری ماندگار از رهبری دانست که تمام عمر برای سربلندی ایران کوشید و در نهایت جان خود را در این راه نثار کرد.

وی آرمان‌هایی، چون استقلال، تمامیت ارضی و کرامت ملی را محور این اثر برشمرد. همچنین ۴۰ عنوان کتاب دیگر از نشر نخل سبز در موضوعات خانواده و روان‌شناسی به نمایش درآمد و دو کتاب تازه نیز معرفی شد.

شرکت‌کنندگان بر لزوم تقویت دیپلماسی فرهنگی از طریق ترجمه آثار ایرانی تأکید کردند.