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امام جمعه خرمشهر: تشییع میلیونی رهبر شهید، اعلام خونخواهی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حجتالاسلام عادل پور در خطبههای امروز نماز جمعه خرمشهر، با اشاره به شهادت جانگداز مقام معظم رهبری، تشییع میلیونی پیکر مطهر ایشان را حماسهای تاریخی و قدرت نمایی محور مقاومت در مقابل استکبار جهانی دانست.
امام جمعه خرمشهر با بیان اینکه این مراسم بینظیر در تاریخ جهان، چهار پیام اساسی داشت، تأکید کرد: خونخواهی از آمران جنایت، تداوم مقاومت، عمق نفوذ مردمی نظام و تجدید عهد با آرمانهای رهبر شهید، پیامهای اصلی این تشییع بود.
وی با هشدار نسبت به توطئههای دشمن برای انحراف افکار عمومی، اظهار داشت: هرگونه تلاش برای منحرف کردن ذهن جامعه از این حماسه، طراحی آمریکایی - صهیونیستی است.
عادلپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ در نقض آتشبس، تصریح کرد: این مهملگویی ناشی از واهمه دشمن از تشییع باشکوه مردم است و اکنون که آمریکا تعهداتش را زیر پا گذاشته، باید تنگه هرمز بسته شده و از انپیتی خارج شویم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ایرانیان و جبهه مقاومت فقط یک معادله میشناسند و آن نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه است.