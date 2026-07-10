شبکه نمایش، چهار فیلم سینمایی «کفر قاسم»، «موقعیت مهدی»، «یلدا» و «کارو» را در ساعات ۱۷، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ از این شبکه روانه آنتن پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی برهان علویه، جمعه ۱۹ تیر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

داستان این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری درباره جنایات رژیم صهیونبستی در روستای کفر قاسم است.

فیلم «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی فر جمعه ساعت ۱۹ پخش می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم تاریخی و جنگی به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور، روح الله زمانی و هادی اقدم را نام برد.

داستان این فیلم در ۶ پرده روایت می‌شود؛ داستان درباره زندگی مهدی باکری و رابطه وی با همسرش، شرکت در جنگ ایران و عراق همراه برادرش حمید باکری، فرماندهی سپاه عاشورا در جنگ و به شهادت رسیدن وی است.

«یلدا» به کارگردانی حسن میرباقری جمعه ۱۹ تیر ماه ساعت ۲۱ تماشایی می‌شود.

محمدرضا شریفی‌نیا، کاظم هژیر آزاد، چنگیز جلیلوند، اسماعیل خلج، فریبا کوثری، ماه‌چهره خلیلی، الهام پاوه‌نژاد، حمیدرضا آذرنگ، سیدمهرداد ضیائی، حامد میرباقری، بیژن افشار، حمید عطائی، اکبر سلطانعلی و سحر افتاده از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حاج محمدعلی که خود در گذشته تعزیه خوانی می‌کرده، هر سال در ماه محرم، مراسم تعزیه برپا می‌کند.

او که خود را به خاطر اتفاقات گذشته و پشت کردن حاج رضا به خدمت گزاری در آستان حضرت عباس (ع) مقصر می‌داند، نزد او رفته و ضمن دادن وصیت نامه اش به او، از حاج رضا می‌خواهد تا پس از مرگش، عهده دار سر و سامان دادن به تعزیه شود.

فیلم «کارو» که توسط احمد مرادپور کارگردانی شده است، جمعه ۱۹ تیر ماه ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده را نام برد.

این فیلم روایت زندگی نوجوان کرمانشاهی به نام «کارو» است، که بعد از سال‌ها تلاش و تمرین خلاصه نتیجه زحماتش را می‌بیند و به تیم ملی کشتی دعوت می‌شود، اما در این میان حوادث و اتفاقاتی برای او رقم می‌خورد که مسیر زندگی او و مادرش را تغییر می‌دهد...