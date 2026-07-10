به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم فرمانده سپاه ناحیه دنا گفت: مردم ایران اسلامی با حضور پرشور خود در مراسم تشییع، بار دیگر ثابت کردند که تا پای جان بر سر عهد خود با آرمان‌های انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و این حضور عظیم، پاسخی کوبنده به دشمنان این مرز و بوم بود.

انصاری با تأکید بر اینکه خون شهید، درخت تنومند انقلاب اسلامی را بارورتر می‌کند، افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگر، به برکت وجود مقام عظمای ولایت و رهنمود‌های ایشان، مسیر انقلاب روشن‌تر از پیش ادامه خواهد یافت و ما عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون، بر این مسیر استوار بمانیم.