به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خطیب جمعه آبادان تقدیر از حضور گسترده مردم ایران و عراق در تشییع و خاکسپاری رهبر شهید گفت: حضور گسترده و تاریخی مردم در این مراسم مشت محمکی بر دهان دشمنان بود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی در جمع نمازگزاران اظهار کرد: بدرقه، تشییع عظیم و بی‌نظیر رهبر شهید پیروزی بزرگی برای جبهه مقاومت است.

وی با اشاره به تبلیغات گسترده دشمنان علیه ایران اسلامی، افزود: سال‌ها دشمنان تبلیغ می‌کردند مردم از نظام خسته شدند، اما خون قائد امت ثابت کرد این تبلیغات خالی از حقیقت است.

خطیب جمعه آبادان حضور گسترده در مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید را بیعت مجددی با نظام و سیلی محکمی بر صورت دشمن خواند و گفت:مردم اکنون خون خواه رهبر شهید هستند و به طور حتم انتقام آن را خواهیم گرفت.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با بیان اینکه مردم خواهان خروج آمریکا از منطقه هستند، گفت: نه فقط مردم ایران مرید رهبر بودند بلکه در دنیا مریدان زیادی داشت.

وی ادامه داد: تشییع عظیم در ایران و عراق رئیس جمهور آمریکا را عصبی کرد و سخنان توهین آمیزی داشت ولی این توهین‌ها خواسته یا ناخواسته اتحاد ما را تقویت می‌کند.

خطیب جمعه آبادان دشمن را غیر قابل اعتماد دانست و افزود: دشمن مستاصل شده و اعلام کرده دیگر مذاکراتی وجود ندارد.

وی بیان کرد: دشمن نقض احد و پیمان کرد و رهبر ما را به شهادت رساند و اکنون استقامت ما واجب است و ترامپ و نتانیاهو پیمان شکن هستند و باید مقابل آنها ایستاد.

خطیب جمعه آبادان با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح ایران گفت: هر تجاوزی که به خاک وطن شود نیرو‌های مسلح ما با قدرت پاسخ می‌دهند و پیروزی نهایی با جبهه حق خواهد بود.