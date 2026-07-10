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بخشی از کتاب در دست انتشار دفتر شعر امین، رسانهای شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این بخش به شعری از رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد که خطاب به امام رضا ع سروده است. این شعر را در ادامه میخوانیم:
ای یادگار ساقی کوثر اباالحسن (ع)
گاهی نظر به جانب این تشنهکام کن
فارغ مرا ز رهگذر صبح و شام کن
کار مرا به گردش چشمی تمام کن
بگشای صفحهای دگر از دفتر جمال
بیتی فزون بر این غزل ناتمام کن
ای یادگار ساقی کوثر اباالحسن (ع)
گاهی نظر به جانب این تشنهکام کن
ای حکمران کشور دل با کرشمهای
زیر و زبر قرار دل خاص و عام کن
بنمای ره به مُلک رضا، جان خسته را
مرغ رمیده را به شکر خنده رام کن
اینک هزار دست تمنّا گشوده بین
دست کرم گشاده به رسم کرام کن
دارالشّفای آتش و آب است این سرای
سوز دل مرا به نمیالتیام کن
دیری است زاشیانه جدا ماندهای «امین»
غربت بس است رو سوی آن کوی و بام کن
دانم که مستمند و تهیدست و بیکسی
از بارگاه فیض رضا (ع) توشه وام کن
و آنجا که آمد و شد خیل ملائک است
کنجی گزین و تا به قیامت مُقام کن
شهید سیدعلی خامنهای
برگرفته از کتاب در دست انتشار «از دفتر شعر امین»
در این کتاب منتخبی از اشعار رهبر شهید انقلاب با آثار تایپوگرافی هنرمندان شناختهشدهی عرصهی هنرهای ترسیمی و خوشنویسی منتشر خواهد شد.