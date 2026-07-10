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یکصد و سی و یکمین اجتماع شبانه مردم همدان با حضور گروههای مختلف مردم در فضایی معنوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکتکنندگان در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، از حضور گسترده و باشکوه مردم ایران و عراق در مراسم بدرقه و وداع پیکر ایشان قدردانی کردند و این حضور را جلوهای از وحدت، همبستگی و وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب و شهدا دانستند.
حاضران همچنین با تأکید بر حفظ انسجام ملی، استمرار راه شهدا و حمایت از نیروهای مسلح، بر هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
در بخش دیگری از این اجتماع، دانشآموزان نیز در کنار دیگر گروه های مختلف مردم حضور یافتند و با در دست داشتن پرچم و تصاویر رهبر شهید، ارادت و دلبستگی خود را ابراز کردند.
این مراسم با قرائت دعا، مرثیهسرایی و تجدید میثاق حاضران با آرمانهای شهدا به پایان رسید.