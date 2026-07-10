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استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه تکمیل کتابخانه مرکزی در صدر اولویتهای عمرانی و اجرایی استان قرار دارد گفت: تخصیص کامل اعتبارات مصوب این طرح و تعیین تکلیف سهم شهرداری برای تسریع در بهرهبرداری از این طرح فرهنگی باید در اولویت باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی امروز در بازدید از روند اجرای طرح کتابخانه مرکزی کرمانشاه گفت: تسریع در تکمیل این مرکز فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم و اهالی فرهنگ استان الزامی است.
وی با اشاره به اینکه تکمیل این طرح در صدر اولویتهای کاری قرار دارد گفت: در مصوبات سفر رییسجمهور، طرح کتابخانه مرکزی کرمانشاه به عنوان اولویت اصلی استان مطرح شد و لازم است اقدامات لازم برای تکمیل آن با جدیت دنبال شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تکمیل کتابخانه مرکزی استان در ردیف نخست اولویت های کاری است گفت: دولت برای انجام تعهدات خود آمادگی کامل دارد و لازم است سهم ۵۰ درصدی شهرداری نیز در قالبهایی همچون ارزش افزوده زمین، تهاتر زمین یا تامین نقدینگی هرچه سریعتر تعیین تکلیف و تزریق شود.
حبیبی با اشاره به تاخیر طولانیمدت در تکمیل این طرح افزود: کتابخانه مرکزی کرمانشاه به عنوان یک مکان فرهنگی، از اهمیت بالایی برای مردم استان به ویژه اهالی فرهنگ، هنر و مطالعه برخوردار است و میتواند فضای مناسبی برای حضور و تعامل پیشکسوتان و دوستداران کتاب فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این مجموعه گفت: فضای مقابل کتابخانه مرکزی میتواند برای فعالیتهای اقتصادی در حوزه فرهنگ مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه همه مسئولان برای تکمیل این طرح پای کار هستند، ادامه داد: تکمیل این کتابخانه مطالبه مردم و اهالی فرهنگ است و دولت از هرگونه همکاری برای تسریع در روند اجرای آن حمایت میکند.
وی افزود: پیمانکاران بازوی اجرایی دستگاهها هستند و گزارشی که از روند اجرای این پروژه دریافت کردهام، نشاندهنده پیشرفت مناسب و رو به رشد آن است.