وزیر خارجه و شماری از علمای اندونزی برای ادای احترام به مقام رهبر شهید وارد مشهد شدند.

ورود وزیر خارجه و شماری از علمای اندونزی به مشهد

ورود وزیر خارجه و شماری از علمای اندونزی به مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و شماری از علما و مسئولان تشکل‌های اسلامی اندونزی بامداد جمعه با ۲ پرواز اختصاصی از این کشور وارد مشهد شدند تا طی آیینی رسمی به مقام شامخ قائد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای ادای احترام کنند.

سوگیونو وزیر امور خارجه و احمد موزانی رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی را شماری از مسئولان وزارت خارجه و روسای برخی تشکل‌های اسلامی این کشور از جمله ئیس کل سازمان نهضت علمای اندونزی، رییس سازمان مرکزی محمدیه و رییس بنیاد خیریه اسلامی همراهی می‌کنند.

هدف از سفر اختصاصی این هیئت سیاسی و دینی به مشهد ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان شده است.