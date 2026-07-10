به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از چین، به گفته شهرداری کوانژو در استان فوجیان، در آتش سوزی کارخانه تولید کفش در شهر جین‌جیانگ استان فوجیان در جنوب شرقی چین، ۲۱۳ نفر از این حادثه نجات یافته‌اند و عملیات نجات در محل عملا به پایان رسیده و تلاش‌ها برای پیگیری و کار‌های تسکین بخشی در حال انجام است.

در پی وقوع این آتش‌سوزی شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین دستورالعمل‌های فوری و مهمی برای امداد رسانی صادر کرد و بر لزوم انجام هرگونه اقدام لازم برای انجام عملیات جست‌و‌جو و نجات، ارائه مراقبت‌های پس از حادثه و پشتیبانی و بررسی علت حادثه در اسرع وقت و پاسخگو کردن مسئولان آن تأکید کرده است.

شی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال، چندین حادثه بزرگ ایمنی در واحد‌های تولیدی چین رخ داده است به همه مناطق و ادارات مربوطه دستور داده است ایمنی کارخانه‌ها را توسعه داده و انواع خطرات و ریسک‌های پنهان را به طور کامل بررسی و اصلاح کنند.