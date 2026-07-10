سازمان هواشناسی استان تهران اعلام کرد: در هفته پیش رو، حداکثر دمای شهر تهران ۴۰ درجه به بالا و هفته‌ای گرم، پیش روی تهرانی‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی استان تهران، دمای هوای تهران ظهر امروز ۳۷ درجه سانتیگراد است .

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی استان تهران فردا شنبه ۲۰ تیر، دما در شهر تهران تا حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد افزایش یافته و حداقل دما در این روز در ساعات شب تا ۲۷ درجه سانتیگراد با سرعت باد ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

حداکثر دمای هوای شهر تهران به ترتیب در روزهای یکشنبه و دوشنبه به عدد ۴۱ و ۴۲ درجه سانتیگراد و روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ۴۰ درجه می رسد.