به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت: شما برادران و خواهران گرانقدر، ملت سوگوار در ماتم بزرگ عاشورا و دیدگان اشکبار در وداع با مقتدا و امام شهید خویش را به تقوای الهی دعوت می‌کنم. امیدوارم خداوند همه ما را به آراستگی تقوا در سخن و عمل هدایت کند. آراستگی به مقام صبر، از عالی‌ترین مراتب کمال انسان و جامعه انسانی است. شناخت حق، ایمان به خدا، آراستگی به عمل صالح گام اول است. گام دوم ایستادگی و صبر در صراط مستقیم است. انسان صابر کسی است که در عالی‌ترین مرتبه استقامت در مقام انجام وظیفه و تکلیف است. صبر مرتبه‌ای بالاتر از استقامت است. انسان مقاوم، صابر است. صبر جمعی را می‌توان در چند حوزه تعریف کرد؛ نخست اینکه‌ای مردم و‌ای مسلمانان همه باهم صبر کنید. حضور در نماز جمعه صبر جمعی است. این رویداد بزرگ تاریخی و تحول ساز که ملت بزرگ عراق و ملت مقتدر ایران آفریدند، نماد صبر جمعی بود. همه باهم آمدند.

وی افزود: اجتماع و در کنار هم قرار گرفتن خلق قدرت می‌کند. قدرتی که امروز دنیای اسلام دارد با قدرتی که قبل از حضور جمعی در کنار پیکر مطهر قائد شهید امت داشت، متفاوت است. این قدرت حاصل صبر جمعی است. حوزه دوم صبر جمعی، صبر در برابر دشمن است. یعنی دشمنان شما اهل صبر هستند. می‌بینید آمریکا گستاخ و زیاده خواه است. آمریکا قرن‌ها کشور‌های منطقه را تحت استعمار خود درآورده است. برای خارج شدن از یوغ این استعمار و استکبار باید صبر شما در برابر مشکلات بیش از دشمن باشد. اگر در تقابل با دشمن مقاوم بودید، شما پیروز هستید. دفاع مقدس ۱۲ روزه، جنگ اقتدارآفرین رمضان تجسم عینی ایستادگی است. رزمندگان سپاه و ارتش کنار هم و باهم ایستادند. افسران جبهه نبرد در کنار ملت بزرگ ایران قرار گرفتند. همه باهم ایستادند.

خطیب جمعه تهران گفت: افسران نظامی و ملت ایران از مرز‌های جغرافیایی و تنگه قدرت آفرین هرمز باهم دفاع کردند. همه ما باید باهم بالاترین ارتباط و انسجام را داشته باشیم. همه باید در کنار هم برای پاسداری از حق و حراست از مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های فکری و عقیدتی قیام کنیم. تقوا رمز قبول اعمال است. آنچه که امام شهید ما را به نماد عزت و عظمت امت اسلامی تبدیل کرد آراستگی به مقام تقوا بود. در حوزه مسائل فردی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رهبر شهید ما نماد تقوا بود. عاشورا نماد صبر فردی و صبر جمعی است. اصحاب حضرت امام حسین (ع) نماد صبر هستند. صفوف در هم فشرده در برابر دشمن داشتن نماد صبر و استقامت هستند. وجود مبارک حضرت زینب کبری (س) در قله صبر است؛ آن حضرت صبر را به ستوه آورده است. قدرت، استقامت و صبر در کربلا موج می‌زند. مکتب امامت، یعنی مکتب علم، یعنی مدرسه عقلانیت، یعنی مدرسه ایستادگی و شجاعت در برابر باطل. مدرسه امامت یعنی مدرسه عاشورا.

وی افزود: امام امت، قائد شهید امت از شاگردان این مدرسه هستند که در برابر همه دنیای اسکتبار ایستاده‌اند. این ملت عزیز از دستگاه دیپلماسی کشور که مورد اعتماد نظام اسلامی هستند انتظار دارند که با ادبیات مقتدرانه با دشمنان سبک سر بحث کنند. انتظار آن است که این جمله را وزیر خارجه دستور دهند، در اتاق مذاکرات بنویسند، این جمله قائد شهید امت را که فرمودند نظریه مقاومت در برابر دشمن قوی پنجه را تبلیغ و ترویج کنید. این نظریه مقاومت است که امروز این قدرت را خلق کرده است. نظریه مقاومت است که ایران، عراق، لبنان، یمن و پاکستان و همه دنیای اسلام را به یک مشت گره کرده در برابر استکبار تبدیل کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد، در خطبه دوم نیز با اشاره به نقض ساختار یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران توسط هیئت حاکمه جنایتکار آمریکا گفت: هیات حاکمه آمریکا با اقدامات یکجانبه و حملات تجاوزکارانه ساختار تفاهم را نقض کردند و مرتکب جنایات جنگی فاحش شده‌اند، البته استحضار دارید که این یادداشت بر پایه اعتماد به آمریکا تنظیم نگردید. ساز و کار تفاهم تعهد در برابر تعهد است. ایران امروز در دفاع از منافع ملی و حقوق هم پیمانان خویش در منطقه از همیشه قاطع‌تر و مصمم‌تر است. از نیرو‌های مسلح کشور، ارتش و سپاه، در اعمال حاکمیت بر آبراه استراتژیک هرمز و برقراری امنیت آن در راستای منافع کشور‌های بهره بردار و پاسخ گسترده و قاطع به ماجراجویی ارتش تروریست آمریکا قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: صریحا اعلام می‌کنیم که در هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز به آمریکا داده نخواهد شد. آنچه که در میدان ۱۲۰ روز نبرد سخت، نبرد ما با آمریکا ۴۰ روز نبود، در طول چهار ماه ارتش تروریست آمریکا از همه ظرفیت خود استفاده کرد تا آبراه هرمز را از تحت اراده نیرو‌های مسلح کشور خارج کند. اما در تمام عملیات‌ها شکست تلخی تجربه کرد و خسارات فراوانی را تحمل کرد. آنچه که در میدان نبرد سخت به دست نیاوردند هرگز با نقض تفاهم به دست نخواهند آورد. امروز ابتکار عمل به دست ایران و محور مقاومت است.

خطیب جمعه تهران با اشاره به برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر معمار اقتدار ایران نوین افزود: این آیین را باید حماسه بی مانند، یکتا، تاریخ ساز و اقتدار آفرین نام گذاری کرد. حماسه‌ای که امت اسلام و آزادگان جهان به ویژه دو ملت ایران و عراق در این مراسم خلق کردند. میلیون‌ها انسان دل باخته به امام شهید در دو کشور پهناور و مقتدر شگفتی خلق کردند. ملت ایران و عراق نظم جدید دنیای اسلام را بر مدار استکبار ستیزی خمینی و خامنه‌ای به نمایش گذاردند. رهبر شهید انقلاب ظرفیت‌های استثنایی ایران را می‌شناختند. قائد شهید امت با فعال کردن این ظرفیت‌ها امت اسلامی را در راه روشن اقتدار مبتنی بر ایمان و مقاومت در برابر زیاده خواهان هدایت کرد. پیشوای نستوه و شهید با تاکید بر ایمان و ارزش‌های دینی و ملی، ایمان به نصرت الهی و اصرار بر وحدت ملی، مسیر وحدت ملت و امت اسلامی را هموار ساخت.

وی افزود: در آیین با عظمت وداع با قائد شهید وحدت و انسجام ناگسستنی ملل اسلام و قدرت خیره کننده مقتدای شهید در تجدید حیات و نظم نوین جهان اسلام نمایان شد. حرکت عظیم و سیل آسای امت در بدرقه امام متفکر و مجاهد خویش نقطه آغاز عظیمت برای ساخت جامعه سلامی و انقلابی در تراز با نگاه به تمدن نوین اسلامی است. دفاع ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهادت دانش آموزان مظلوم میناب و شهادت پیشوایی که بزرگ زیست و باشکوه به معراج رفت، فروریختن هژمونی آمریکا را نوید داد. امنیت پایدار پایگاه‌های آمریکا در منطقه درهم‌شکست. معادله قدرت به نفع ملت ایران و محور مقاومت تغییر کرد. عصر بازدارندگی تهاجمی ملت ایران و مقاومت آغاز گردید. امروز منطقه شاهد نظمی است که از ایمان و اراده استوار ملت و آتش سهمگین میدان نبرد و حماسه شگفتی ساز حضور ایرانیان در آیین تشییع پیکر قائد شهید الهام می‌گیرد. نظم جدیدی که بر اندیشه، تعقل، مقاومت، ایثار و ایستادگی بر اصول تبیین شده توسط قائد شهید و ارائه شده توسط رهبر معظم انقلاب استوار است. باید این اتحاد مقدس را پاس داشت و پیوند ملت و حاکمیت را استحکام بخشید.

حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد گفت: امام شهید می‌فرمودند یکی از شیوه‌های دشمن بدبین کردن مردم نسبت به مسئولان است. در شرایط حساس و سرنوشت ساز امروز اختلاف دیدگاه امری طبیعی است. اما اگر این اختلاف نظر از میزان متعارف فراتر رود به مانعی برای تفاهم و همدلی و انسجام در جامعه اسلامی تبدیل می‌شود. این تهدیدی برای وحدت ملی است. وحدت ملی ستون اصلی ایستادگی در برابر دشمن است. نخبگان، رسانه‌ها و صاحبان تریبون برای نزدیک کردن دیدگاه و ارتقای سطح همفکری و تفاهم در جامعه، نقش تعیین کننده‌ای در پاسداری از وحدت ملی ایفا می‌کنند. باید از هر کلام و سخن و رفتار توهین آمیز پرهیز کنیم. با آراستگی به ادب و زبان لطیف سخن و نقد مبتنی بر قرآن و دانش را در چارچوب قوائد اخلاقی و دینی طرح کنیم.

وی افزود: دنیای استکبار و همه قدرت‌های شیطانی بدانند این شعار انتقام فقط یک شعار نیست بلکه یک سخن برآمده از ایمان و اعتقاد است. کسانی که دست آنان به خون قائد امت آلوده شده جنایتکارانی هستند که گناه آنان هرگز بخشوده نخواهد شد. امت اسلامی، نه ملت ایران، بلکه تمام ملت‌های اسلامی و همه دنیای اسلام و همه آزادی خواهان جهان خواستار انتقام از این جنایتکاران حرفه‌ای هستند.