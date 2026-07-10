به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز، مصلی امام خمینی شهرکرد شاهد برگزاری مراسم باشکوه عزاداری و سوگواری برای رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران بود.

فضای مراسم با حضور پرچم‌های ایران و پلاکارد‌های هوایی که مضامین حماسی داشتند، پوشیده شده بود.

در میان جمعیت، پلاکارد هوایی با شعار تکان‌دهنده «یا لثارات الخامنه‌ای» (ای منتقم و خونخواه امام شهید) بر فراز مصلی برافراشته شد که نشان‌دهنده عزم راسخ شرکت‌کنندگان برای ادامه راه ایشان و ایستادگی در برابر دشمنان بود.