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وزارت کشور با صدور اطلاعیهای از مردم و رسانهها خواست اخبار انتخابات را صرفاً از طریق اطلاعیههای ستاد انتخابات کشور که منتشر میشود پیگیری و از توجه به اخبار غیررسمی و فاقد تأیید ستاد مذکور خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن اطلاعیه به این شرح است:
بسمه تعالی
پیرو انتشار اخبار و گمانهزنیهای مطرحشده در فضای مجازی و برخی خبرگزاریها در خصوص زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور و میاندورهای مجلسین خبرگان رهبری و شورای اسلامی، به آگاهی میرساند:
مستند به ماده ۴۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وزارت کشور، زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، مسئول اجرای انتخابات است. بر این اساس، اطلاعرسانی رسمی درباره فرآیندها، برنامهها، زمانبندی و سایر امور مرتبط با انتخابات، صرفاً با تأیید وزارت کشور و از طریق ستاد انتخابات کشور انجام میشود؛ لذا از عموم مردم، فعالان سیاسی، رسانهها و خبرگزاریها درخواست میشود اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات را صرفاً از طریق اطلاعیههای ستاد انتخابات کشور که توسط رسانه ملی و سایر رسانههای رسمی کشور منتشر میشود پیگیری نموده و از توجه یا استناد به اخبار غیررسمی و فاقد تأیید ستاد مذکور خودداری کنند.