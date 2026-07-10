مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل با تبیین ابعاد شخصیتی رهبر شهید انقلاب، گفت: ایشان با سلاح مهربانی، دانش و بصیرت، قله‌های قلب جهانیان را فتح کردند و تشییع آن مرد بزرگ، نمایش اقتدار ملی بود و راه روشن قائد امت تا ابد ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، حجت‌الاسلام سیدابراهیم میرعباس‌زاده شامگاه پنجشنبه در مراسم شام غریبان رهبر شهید در مسجد میرزاعلی‌اکبر اردبیل، با اشاره به جایگاه رفیع آن شهید والامقام، اظهار کرد: رهبر شهید با نگاهی جامع‌الاطراف و آینده‌نگر، در حالی که در برابر دشمنان همچون کوه استوار بودند، با عطوفت و خویشتنداری، الگوی بی‌بدیلی از مدیریت الهی را به نمایش گذاشتند.

در این آئین که نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز حضور داشت، مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل افزود: حضور حماسی ملت در آیین تشییع، فراتر از یک آیین سنتی بود و این حضور گسترده، نمایش وحدت، اعلام موضعی حماسی در برابر مستکبران و تجلی اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی بود.

وی ادامه داد: در حقیقت، ملت با تشییع شکوهمند رهبر خویش، قدرت و ایستادگی خود را به رخ جهانیان کشید و نشان داد که هرگز از مسیر روشن و الهی قائد امت پا عقب نخواهد کشید و این راه عزت و افتخار ادامه خواهد یافت.

مسئول ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اردبیل با بیان اینکه هیمنه قدرت‌های استکباری در نگاه آن رهبر فرزانه همچون تار عنکبوت بود، افزود: ایشان با روحیه حسینی و شعار هیهات منا الذله، هرگز در برابر ظلم مرعوب نشدند.

میرعباس‌زاده تصریح کرد: امروز وظیفه ماست که با شناخت دقیق و تبعیت از اولیای الهی، در مسیر آرمان‌های انقلاب و همسو با رهنمود‌های رهبر شهید و مقام معظم رهبری ثابت‌قدم بمانیم.

وی در با تاکید بر پیگیری حقوق ملت و شهدای مقاومت خاطرنشان کرد: خون شهدای راه مقاومت هرگز بی‌پاسخ نخواهد ماند و ملت‌های آزاده جهان تا پایان اشغالگری و جنایات مستکبران، بر آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

مشابه چنین آئینی همزمان در سایر شهرستان‌های استان اردبیل با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.