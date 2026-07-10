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مراسم قرعه کشی رقابتهای فوتبال لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا ٢ در کوالالامپور مالزی برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا ۲ سهشنبه (۲۷ مرداد) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.
تیمهای فوتبال استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند.
با وجود قهرمانی چادرملو در رقابتهای سهجانبه و انصراف گلگهر به عنوان نماینده اعلام شده در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲، همچنان تکلیف نمایندگان ایران در این سطح از رقابتها مشخص نیست.