

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه کشی لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا ۲ سه‌شنبه (۲۷ مرداد) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا هستند.

با وجود قهرمانی چادرملو در رقابت‌های سه‌جانبه و انصراف گل‌گهر به عنوان نماینده اعلام شده در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، همچنان تکلیف نمایندگان ایران در این سطح از رقابت‌ها مشخص نیست.