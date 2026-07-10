عملیات روکش آسفالت خیابان انقلاب یزد با هدف ارتقای کیفیت معبر، افزایش ایمنی تردد و کاهش اختلال در عبور و مرور شهروندان، در ساعات شبانه در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد به نقل از روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری یزد، با توجه به فرسودگی آسفالت در برخی نقاط خیابان انقلاب و حجم بالای تردد وسایل نقلیه در این محور، عملیات مرمت آسفالت در ساعات کم‌تردد شبانه در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تسریع روند اجرا، کمترین اختلال در تردد روزانه شهروندان ایجاد شود.

این عملیات شامل مرمت و بهسازی نقاط آسیب‌دیده آسفالت و اجرای روکش جدید در بخش‌های مورد نیاز است و با رعایت استاندارد‌های فنی و ایمنی در حال انجام است.

خیابان انقلاب به عنوان یکی از شریان‌های اصلی و پرتردد بافت مرکزی شهر، نقش مهمی در ارتباط بخش‌های مختلف شهر دارد و بهسازی آن در ارتقای ایمنی عبور و مرور و افزایش کیفیت خدمات شهری مؤثر خواهد بود.

اجرای عملیات در ساعات شبانه علاوه بر کاهش بار ترافیکی، موجب افزایش ایمنی عوامل اجرایی و تسریع در روند اجرای طرح می‌شود. شهرداری یزد ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، از آنان درخواست می‌کند تا در زمان اجرای عملیات، با رعایت علائم راهنمایی و در صورت امکان از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.