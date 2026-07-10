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اپیزود «نگران» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» و مستند «خورشید ولایت» جمعه ۱۹ تیرماه به ترتیب از شبکههای تماشا و مستند پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اپیزود «نگران» به کارگردانی حسن حبیبزاده و تهیهکنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، یکی از قسمتهای مجموعه «سرو، سپید، سرخ» است که جمعه ۱۹ تیرماه ساعت ۲۰ از شبکه تماشا پخش میشود.
این اپیزود داستان دختری به نام لیلا را روایت میکند که پس از از دست دادن پدرش در پی یک حمله هوایی شدید، دچار بحران عصبی میشود و در بیمارستان با شخصیتهایی روبهرو میشود که هر کدام به نوعی درگیر پیامدهای جنگ هستند.
در این قسمت گلنوش قهرمانی، آزیتا ترکاشوند، آندیا عبدالرضایی و رضا فیاضی ایفای نقش کردهاند.
همچنین مستند «خورشید ولایت» که به میزبانی تاریخی شهرستان ایرانشهر از امام خامنهای در دوران تبعید پیش از پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد، جمعه ۱۹ تیرماه ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن نیز ساعت ۲۳ روی آنتن خواهد رفت.
این مستند با مرور آثار معنوی، فرهنگی و اجتماعی حضور رهبر معظم انقلاب در ایرانشهر، به بخشی از حافظه تاریخی و هویتی مردم منطقه بلوچستان میپردازد.