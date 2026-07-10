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تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در روزهای اخیر رستاخیز عظیمی از بیداری، بصیرت و ولایتمداری مردمانی بود که به عشق امام شهیدشان سر از پا نمیشناختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، تصاویر و عکسهای به یادگار مانده از این واقعه بزرگ نشان میهد مردم مبعوث شده در ایران و عراق بر نگین پیکر امام شهید سیدعلی خامنهای حلقهای به وسعت عشق و دلدادگی زدند تا فریاد هیهات من الذله قرن پانزدهم هجری را به گوش جهانیان برسانند.
آری! با وجود گرمای شدید ۴۰ درجه، میلیونها عزادار پرچمهای انتقام را برافراشتند و بیعت خود را با انقلاب اسلامی تجدید و بر قصاص قاتلان امام مظلوم امّت تاکید کردند.
پیام حضور شگفتانگیز مردم در تشییع رهبر شهید این بود که امّت جبهه مقاومت در همه حال در صحنه حضور دارند و همواره پشتیبان نظام، انقلاب و رهبر عالیقدرشان آیت الله امام سیدمجتبی خامنهای خواهند بود.