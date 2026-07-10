مراسم بزرگداشت رهبر شهید و حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای و خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مراسم همراه اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سمنان و گروه های مختلف مردم در مسجد امام خمینی برگزار شد .

حاضران در این مراسم با نوحه سرایی و گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید تاکید کردند وداع تاریخی ملت ایران با قائد شهید امت آغاز فصل دیگری از خیزش و رویش ملت برای مجاهدت و مبارزه بود .

حاضران همچنین با شعارهای مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل ، لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین (ع) است گفتند : خون امام شهیدبیدارکننده جهان و زمان بود و مسیر روشنی که برای ملت ایران با رهبری آن امام شهید ترسیم شده زمینه ظهور حضرت صاحب‌الزمان (عج) را فراهم می آورد.

شرکت کنندگان همچنین با تسلیت و تعزیت شهادت خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی ، با فریادهای به رهبر شهید ایران سلام سایه سید مجتبی مستدام با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.