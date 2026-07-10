جمعه‌بازار این روزها، با وجود گرمای هوا، همچنان مقصد بسیاری از شهروندان برای خرید هفتگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فعالیت غرفه‌ها از نخستین ساعات صبح آغاز می‌شود و تا پیش از شدت گرفتن گرما، رفت‌وآمد خریداران در بخش‌های مختلف بازار ادامه دارد.

عرضه انواع پوشاک، لوازم خانگی، محصولات محلی، میوه و تره‌بار و دیگر کالا‌های مورد نیاز، تنوع قابل توجهی به این بازار بخشیده است.

فروشندگان از افزایش مراجعه مردم در ساعات اولیه روز می‌گویند و خریداران نیز تنوع کالا و مناسب بودن قیمت‌ها را از مهم‌ترین دلایل حضور در جمعه‌بازار عنوان می‌کنند.

جمعه‌بازار همچنان یکی از مراکز پررونق خرید هفتگی و از بازار‌های پرتحرک شهر در روز‌های تابستان به شمار می‌رود.