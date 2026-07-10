مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین از احداث ۹۵ بوستان روستایی در سطح روستا‌های استان با هدف توسعه پایدار و ارتقای نشاط اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، صدیقه ربیعی، مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری قزوین، با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده در مناطق روستایی استان، احداث ۹۵ بوستان را از جمله پروژه‌های مهم در حوزه توسعه فضا‌های عمومی دانست.

وی اظهار داشت: اجرای طرح احداث بوستان با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و توسعه متوازن در روستا‌ها صورت گرفته است.

مدیرکل امور روستایی استان با تأکید بر نقش کلیدی این فضا‌ها در افزایش سرزندگی، افزود: روستا‌ها علاوه بر نیاز به زیرساخت‌های پایه، نیازمند فضا‌های مناسب برای تفریح، تعامل اجتماعی و حضور خانواده‌ها هستند که احداث این بوستان‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رضایتمندی ساکنان شود.

ربیعی در ادامه تصریح کرد: توسعه روستا‌ها تنها به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه فراهم کردن فضا‌های عمومی و رفاهی بخشی از فرآیند توسعه پایدار است. وی خاطرنشان کرد: این بوستان‌ها با ایجاد فضای سبز، محل گردهمایی اهالی و تقویت پیوند‌های اجتماعی میان گروه‌های مختلف سنی از جمله کودکان و سالمندان خواهند بود.

وی همچنین از سایر اقدامات عمرانی انجام شده در سال گذشته خبر داد و با اشاره به اجرای طرح احداث زمین‌های چمن مصنوعی در ۴۳ روستای استان، بر ضرورت توجه هم‌زمان به جنبه‌های عمرانی، اجتماعی و رفاهی در روند توسعه روستا‌ها تأکید کرد.