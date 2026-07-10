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تیم فوتبال جوانان ایران، دومین روز اردوی خود را در کمپ قزلچه حمام ترکیه با برگزاری تمرین بدنی پشت سر گذاشتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دومین روز اردوی آمادهسازی تیم فوتبال جوانان ایران در کمپ قزلچهحمام ترکیه، صبح امروز از ساعت ۱۰ با حضور ملیپوشان در سالن بدنسازی هتل «چم»؛ محل اقامت اعضای تیم، آغاز شد.
در این جلسه تمرینی، بازیکنان در دو گروه و به مدت ۴۵ دقیقه زیر نظر مربی بدنساز و سایر اعضای کادر فنی، برنامههای قدرتی و بدنی خود را پشت سر گذاشتند. این تمرین با هدف افزایش آمادگی جسمانی و آمادهسازی هرچه بهتر ملیپوشان برای اجرای برنامههای تاکتیکی آینده برگزار شد.
ملیپوشان جوان ایران خود را برای حضور در رقابتهای گروه C مرحله مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۲۰ سال آسیا آماده میکنند و اردوی ترکیه یکی از مهمترین مراحل آمادهسازی این تیم پیش از آغاز مسابقات به شمار میرود.