به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز چهارشنبه (بویژه طی بعد از ظهرها)، در مناطق غربی و جنوبی و تا حدودی مرکزی، سرعت وزش باد بصورت متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شمال خلیج فارس در این ایام مواج خواهد بود، ادامه داد: تا پایان هفته آینده روند افزایش دما در استان پیش بینی می‌شود بطوریکه از روز دوشنبه تا اواخر هفته وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۷.۴ و ایذه با دمای ۲۲.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۶.۱ و ۳۱.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.