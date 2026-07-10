به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ احمد رضا خسروی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به چالش‌های روزافزون ناشی از دستکاری کنتورها در واحدهای کشاورزی، صنعتی و دامداری، گفت: «ماندگاری اقدامات صنعت برق در کاهش تلفات، وابسته به اعمال قانون، جمع‌آوری تأسیسات غیرمجاز و پیگیری قضایی تخلفات است.»

وی با بیان اینکه این شرکت موظف به تأمین برق پایدار برای بیش از ۱۹ هزار و ۸۰۰ مشترک بخش کشاورزی است، افزود: «در برخی مناطق، برق یارانه‌ای به‌طور غیرمجاز برای مصارفی مانند نصب تجهیزات استخراج رمزارز (ماینر) استفاده می‌شود که فشار مضاعفی به سیستم توزیع وارد می‌کند.»

خسروی با تأکید بر اهمیت صیانت از پایداری شبکه در روزهای گرم سال، خاطرنشان کرد: «صنعت برق در دوره‌های سخت گذشته با فداکاری نیروهای اجرایی توانسته پایداری برق را حفظ کند و امروز نیز انتظار می‌رود این مسیر با جدیت ادامه یابد.»

وی در ادامه به خطرات جانی ناشی از این تخلفات اشاره کرد و گفت: «متأسفانه برخی از همکاران برق در روزهای گذشته برای اعمال قانون بر روی اشتراکات متخلف، با مقاومت مواجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حفظ جان نیروهای عملیاتی نخستین اولویت ماست.»

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز تأکید کرد: برخورد قانونی با دستکاری کنتورها و انشعابات غیرمجاز ضروری است تا ضمن حفظ منابع انرژی، پایداری شبکه برق برای آینده تضمین شود.