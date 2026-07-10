طرح پایدارسازی و تامین آب شرب در شهر الوان و روستاهای تابعه در شهرستان کرخه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: این طرح که در راستای تضمین سلامت و رفاه ساکنان مناطق شهری و روستایی تدوین شده بود، با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال طی مدت یک ماه اجرا و با تلاش شبانه‌روزی به مرحله بهره‌برداری رسید.

افشین حاتمی افزود: هدف اصلی این طرح، رفع کامل مشکل آب شرب شهر الوان و روستا‌های پیرامون آن است و عملیات اجرایی آن شامل حفاری یک حلقه چاه آب شرب عمیق، توسعه و تقویت شبکه برق مرتبط با آن و همچنین اجرای کامل تجهیزات مکانیکال و برقی ایستگاه پمپاژ بوده که هم‌اکنون به طور کامل تکمیل و در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: ا اجرای این طرح، ۱۳ هزار نفر از ساکنان شهر و روستا‌های منطقه از نعمت آب شرب سالم، پایدار و بهداشتی بهره‌مند شدند که این امر گامی موثر در جهت بهبود کیفیت زندگی آنها به شمار می‌آید.