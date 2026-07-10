شهرداری شیراز به دلیل شرایط اقتصادی و اختلالات بانکی، مهلت محاسبه و پرداخت عوارض ساختمانی و خدماتی را بر اساس تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ تا پایان روز ۳۱ تیر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز، اعلام کرد : پس از گرفتن مجوز از وزارت کشور و با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان، تصمیم به تمدید مهلت پرداخت عوارض گرفته شده است.

گشتاسبی هدف از این تصمیم را تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و فراهم کردن فرصت بیشتر برای بهره‌مندی از تعرفه‌های سال قبل دانست.

وی تأکید کرد که این طرح شامل محاسبه و پرداخت عوارض پروانه ساختمانی، بهای خدمات شهرداری، قدرالسهم شهرداری و بهای زمین کسری پارکینگ بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ است.

وی خاطرنشان کرد : پس از پایان مهلت تعیین‌شده، تمامی محاسبات بر اساس تعرفه‌ها و ضوابط مصوب سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد و این فرصت، تمدید نمی‌شود.

مدیر کل وصول درآمد شهرداری شیراز از شهروندان خواست برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، در فرصت باقی‌مانده نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند

وی بیان داشت: شهروندان می‌توانند برای انجام امور مربوط به عوارض ساختمانی، نوسازی، صنفی و سایر خدمات به مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز مراجعه کنند. همچنین پرداخت عوارض خودرو از طریق دفاتر پیشخوان دولت در سطح شهر امکان‌پذیر است.