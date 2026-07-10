به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، اهل سنت استان بوشهر که همواره به جمهوری اسلامی وفادار بوده اند پس از تشییع و خاکسپاری پیکر پاک بزرگ پیشوای مسلمانان در جوار حرم رضوی در کنگان، نخل تقی، چاه مبارک، گناوه و عسلویه برای امام مجاهد شهید نماز اقامه کردند.

نماز در کنگان به امامت شیخ خلیل افرا در نخل تقی به امامت شیخ عبدالستار هرمی در چاه مبارک به امامت شیخ ابراهیم مقدسی در گناوه به امامت شیخ محمد فاروقی و در عسلویه به امامت شیخ ابراهیم محمدی اقامه شد.