به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با اشاره به آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این مراسم را حرکتی عظیم و تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی توصیف کرد.

امام جمعه سمنان با قدردانی از حضور حماسی مردم ایران و عراق در این آیین‌ها، اظهار داشت: هفته‌ای که گذشت، هفته تشییع در منطقه و تجلیل از رهبر معظم انقلاب بود که در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار شد و حتی در اقصی نقاط عالم، شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع) مجالس نمادین تشییع برگزار کردند.

وی افزود: این حرکت عظیم آن‌چنان تأثیری داشت که دیوار سانسور رسانه‌های صهیونیستی را در هم شکست و آنها نتوانستند این جمعیت عظیم را مخفی کنند. حتی ترامپ ملعون مجبور شد اعتراف کند که نمی‌دانسته امام جامعه ایران این‌قدر دوستدار و طرفدار دارد.

خطیب نماز جمعه سمنان با تأکید بر اینکه دشمن با نقض تفاهم‌نامه و حمله به مناطقی از کشور در صدد کمرنگ‌کردن اثر این حضور حماسی برآمده، خاطرنشان کرد: این ادای دین و اعلام همبستگی بین ملت‌های مسلمان، برای دشمن خفه‌کننده است و ابرقدرتی ایران و جایگاه ویژه جبهه مقاومت را به منحصه ظهور رسانده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین با اشاره به ضرورت خون‌خواهی رهبر شهید، تصریح کرد: خون‌خواهی تنها به معنای انتقام شخصی نیست؛ بلکه قصاص به معنای حرکت، مجاهدت، تبیین، خدمت، وحدت، امید و مقاومت است.

وی با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» افزود: این غم و ماتم را باید تبدیل به قیام، استقامت، سلحشوری، غیرت، شجاعت، ایثار و فداکاری کنیم.

امام جمعه سمنان با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای که «گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای مجرمانه‌شان رساند»، از همه اقشار مردم خواست تا با حضور در صحنه، راه امام شهید را ادامه دهند و مسئولان نیز در عرصه‌های مذاکره، برخورد با دشمنان و استحکام تنگه هرمز، استقامت و اقتدار خود را حفظ کنند.

وی در پایان با قدردانی از برپایی مواکب و خدمات‌رسانی به زائران در مسیر بین‌الحرمین (تهران، قم و مشهد) در استان سمنان، اظهار داشت: این شب‌ها هم شب‌های عزاداری است و هم حضور شما مردم در صحنه، نباید کمرنگ شود چرا که دشمن در صدد پیاده‌سازی نقشه‌های بعدی خود است.