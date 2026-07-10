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امام جمعه سنندج با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این اجتماع را جلوهای از وحدت، همدلی و مردمسالاری دانست و گفت: اکنون نوبت مسئولان است که با تلاش جهادی، عدالت اجتماعی، شایستهسالاری و رفع مشکلات اقتصادی، پاسخ شایستهای به این حماسه مردمی بدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ماموستا فایق رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، پیامهای مهمی برای داخل و خارج از کشور داشت و جلوهای از مردمسالاری، کرامت انسانی و همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه امروز مسئولان باید قدردان این حضور باشند، افزود: پس از این حماسه مردمی، نوبت دولت و مدیران است که با تلاش جهادی، زمینه تحقق عدالت اجتماعی، پاسخگویی به مطالبات مردم و خدمت صادقانه را فراهم کنند.
امام جمعه سنندج همچنین خواستار حرکت جدی مسئولان در مسیر آبادانی کشور، رونق اقتصاد، شایستهسالاری و رفع مشکلات معیشتی شد و تأکید کرد: دولت باید با حضور مؤثر در میدان، بستر حل مشکلات اقتصادی را فراهم کند.
ماموستا رستمی خاطرنشان کرد: حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، جلوهای از تحقق وحدت امت اسلامی بود.
وی این اجتماعهای باشکوه را مصداق واقعی تحقق عملی «واعتصموا بحبلالله» دانست و افزود: حضور میلیونی مردم ایران و هیأتهایی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، بیانگر عظمت شخصیت رهبری و جایگاه والای ایشان در میان ملتهاست.
امام جمعه سنندج با تسلیت دوباره شهادت رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، مردم بیگناه و شهدای کردستان تصریح کرد: ترور در هیچ مکتب و دینی پذیرفته نیست و کشتن انسانهای بیگناه، دانشمندان، رهبران و تخریب زیرساختهای جامعه، مصداق آشکار توحش است و هیچ نسبتی با آزادی و عدالت ندارد.
ماموستا رستمی با بیان اینکه مسجد مرکز تعلیم، تربیت و عبادت الهی است اظهار کرد: اسلام دین کرامت، عزت انسانی، رحمت و دوری از خشونت و کشتار است.
وی همچنین با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر حتی در برابر دشمنانی که بیشترین آزار را به ایشان میرساندند، با مهربانی، گذشت و اخلاق نیکو رفتار میکردند و همین سیره باید الگوی جامعه اسلامی باشد.
امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم (ص)، به حدیثی از رسول خدا (ص) اشاره کرد و گفت: هرکس ۱۰ صلوات بر پیامبر بفرستد، حضرت جبرئیل از جانب او ۱۰۰ صلوات بر پیامبر عرضه میکند.
ماموستا رستمی در ادامه با ابراز تأسف از کمرنگ شدن فرهنگ شکرگزاری در جامعه افزود: خداوند از روی رحمت، کرم و حکمت، نعمتها و روزی بندگان را عطا میکند و شکر این نعمتها زمینه افزایش برکات الهی خواهد بود.