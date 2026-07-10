پخش زنده
امروز: -
فرماندار مهران از تردد ۱۲ هزار زائر ایرانی و غیرایرانی در شبانهروز گذشته از پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت: بیشتر این ترددها مربوط به زائران شرکت کننده آیینهای تشییع رهبر شهید ایران در شهرهای نجف و کربلا بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حیدر نعمتی با اشاره به تردد ۱۲ هزار زائر ایرانی و غیرایرانی در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در شبانهروز گذشته سه هزار و ۷۱۲ زائر ایرانی از مرز مهران راهی عتبات عالیات و سه هزار و ۷۵۳ نفر نیز وارد کشور شدند.
وی افزود: در همین مدت، یک هزار و ۷۷۶ تبعه غیرایرانی از مرز مهران وارد ایران و دو هزار و ۶۹۰ نفر نیز خارج شدند.
فرماندار مهران با اشاره به برگزاری آیینهای تشییع رهبر شهید در شهرهای مقدس نجف و کربلا اضافه کرد: بخش عمده این ترددها مربوط به زائرانی بود که برای شرکت در این آیین به عراق سفر کرده بودند.
نعمتی ادامه داد: بیشتر زائران ایرانی شرکت کننده در آیین تشییع از مسیر گذرگاه مرز مهران به کشور بازگشتهاند و روند بازگشت دیگر زائران همچنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: زائران عراقی که برای وداع و تشییع رهبر شهید به ایران سفر کرده بودند نیز در حال بازگشت به کشورشان هستند.
فرماندار مهران با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای امدادی، خدماتی و اجرایی در مرز مهران افزود: خدمات مورد نیاز زائران از جمله توزیع آب خنک به صورت مستمر ارائه میشود.
گذرگاه بینالمللی مهران به سبب نزدیکی به عتبات عالیات، امنیت مسیر و ظرفیت بالای خدماترسانی، مهمترین مرز زمینی کشور برای سفر زائران به عراق به شمار میرود.
این مرز سالانه پذیرای بیش از ۸ میلیون زائر است و در اربعین نیز افزون بر ۶۰ درصد زائران ایرانی از این گذرگاه تردد میکنند.
آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه به مدت شش روز با حضور گسترده میلیونها جمعیت مشتاق و شیفته در ایران و عراق برگزار شد.
انبوه مردم روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری با حضور در مصلای بزرگ امام خمینی تهران با پیکر مطهر رهبر شهید و خانواده ایشان وداع کردند و سپس آیین تشییع روز دوشنبه در تهران و سهشنبه در قم با حضور خیل جمعیت مشتاقان، برگزار شد.
پبکر رهبر شهید و خانواده ایشان شامگاه سهشنبه از طریق فرودگاه نجف وارد کشور عراق و روز چهارشنبه در شهرهای نجف و کربلا با حضور میلیونی مردم عراق و عزادارانی از دیگر کشورهای منطقه تشییع شد.
پیکر مطهر رهبر شهید ایران روز پنجشنبه پس از انتقال و تشییع در مشهد مقدس، بامداد امروز (جمعه) در بارگاه نورانی امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.