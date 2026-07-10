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مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اعلام هشدار نسبت به حوادث آبی در استان گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون ۱۵ نفر در حوادث غرق شدگی جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشهفروش گفت: در حوادثی تلخ طی دیروز و صبح امروز، یک جوان ۱۷ ساله در محل پل مارنان اصفهان، یک پسر نوجوان ۱۴ ساله در کانال انتقال آب جاده امامزاده ردان و یک مرد ۳۲ ساله در کانال آب اصفهانک غرق شدند.
وی افزود: البته با حضور بهموقع نیروهای امدادی، یک کودک ۷ ساله که دیروز در حوالی پل خواجو به داخل رودخانه سقوط کرده و در حال غرق شدن بود، نجات یافت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به آمار هفته گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در هفت روز گذشته ۷ مورد حادثه در منابع آبی (رودخانهها و کانالهای انتقال آب) در شهرستانهای اصفهان (از جمله کانال جیشیر)، لنجان، باغبهادران، خمینیشهر، زرینشهر و بخش پادنای سمیرم رخ داد که منجر به نجات ۶ نفر شد، اما متأسفانه یک مرد ۲۰ ساله در منطقه قایقرانی لنجان و یک جوان ۱۸ ساله در کانال جیشیر جان باختند.
شیشهفروش با تأکید بر اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴ مورد حادثه در منابع آبی استان اعم از رودخانهها، کانالهای انتقال آب و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باغات شخصی به وقوع پیوسته است، گفت: در این حوادث ۴۹ نفر نجات یافته و متأسفانه ۱۵ نفر جان خود را از دست دادهاند.
وی با تاکید برافزایش دما و حضور گردشگران در عرصههای طبیعی، هشدار داد: کانالهای انتقال آب به دلیل شدت جریان، شیب تند و لغزندگی دیوارهها، و استخرهای ذخیره آب کشاورزی (بهویژه با پوشش ژئوممبران) و همچنین رودخانهها به علت جریانهای گردابی، ناپایداری بستر و سرمای آب، بههیچوجه مکانهای ایمنی برای شنا نیستند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از ابلاغ دستورالعملهای پیشگیرانه به شهرداریها، دهیاریها، شرکت آب منطقهای، هلالاحمر، هیئت غریق نجات، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: به این دستگاهها ابلاغ شده است تا با استقرار تیمهای عملیاتی مجهز در مسیر رودخانهها و کانالها و گشت و نظارت مستمر، آموزشهای لازم را به ساکنین و گردشگران ارائه دهند.
وی مناطق پرخطر استان که نیازمند اجرای طرحهای کاهش خطر و نصب حفاظ هستند را اینگونه برشمرد: رودخانههای زایندهرود، خرسان، آبملخ، ونک (سمیرم)، گوکان، یلان، چشمهلنگان (فریدونشهر)، کانالهای شبکه نکواباد و سدهای باغکل خوانسار، ونک، قرهقاچ سمیرم، گلپایگان، کوچری، خمیران و سد زایندهرود.
شیشهفروش در پایان تأکید کرد: مالکان استخرهای ذخیره آب کشاورزی موظفاند با نظارت سازمان جهاد کشاورزی نسبت به نصب حفاظ، تابلوی «شنا ممنوع» و تعبیه طناب نجات اقدام کنند. همچنین مالکان باغات شخصی نیز مکلفاند با بهرهگیری از تخصص کارشناسان آتشنشانی، نسبت به ایمنسازی استخرهای خود اقدام کنند.