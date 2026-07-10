به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در برخی مناطق این شهرستان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۶ شهر امام (ره) با اقدامات فنی پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی خود سارق را در حین سرقت سیم برق مشاهده که با اقدام سریع و به هنگام خود نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول با اشاره به کشف قیچی سیم بر و مقادیری سیم برق سرقتی و ابزار آلات سرقت از سارق و همچنین توقیف یک دستگاه موتورسیکلت پلاک مخدوش بکار رفته در سرقت ها، ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت سیم برق و ۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح این شهرستان اعتراف که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.