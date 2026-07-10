

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه تا فردا دمای هوا به طور نسبی افزایش می‌یابد گفت: تا اواسط هفته پیش رو وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی استان باعث کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

لطفی افزود: برای مناطق مستعد ازجمله در مرز شرقی و جنوب شرق استان در برخی ساعات طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم دور از انتظار نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هشدار سطح زرد برای وزش باد و گرد و خاک تا روز چهارشنبه تمدید شده است گفت: سطح هشدار برای مرز شرقی استان و همین طور جنوب شرق نارنجی است و استحکام سازه‌های موقت بنر‌های پوشش گلخانه‌ها قیم نهال‌های جوان، و درختان آسیب پذیر بایستی مورد بررسی قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی افزود: احتیاط در تردد‌های بین شهری، عملیات عمرانی، عدم پارک خودرو و عدم توقف کنار ساختمان‌های نیمه کاره، درختان و دیوار‌های فرسوده پیشنهاد می شود.