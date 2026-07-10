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پیکر مطهر ۴ شهید بر روی دستان مردم انقلابی بندرعباس و میناب تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هرمزگان گفت: پیکرهای مطهر ناوی محمد جواد روانفر، استوار دوم علیرضا زارعی ثانی و استوار دوم امیر حسین قاسمی از شهدای نیروی دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گلزار شهدای بندرعباس تشییع شد.
حجت الاسلام جعفر صمدی افزود: این سه شهید در حملهی ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند.
پیکر مطهر شهید محمد جواد روانفر در زادگاهش شهرستان بندرعباس و پیکر شهدا علیرضا زارعی ثانی و امیرحسین قاسمی نیز در شهرستانهای بردسکن و تایباد خراسان رضوی به خاک سپرده میشود.
پیکر مطهر صیاد شهید امید عربی نیز در میناب تشییع و به خاک سپرده شد.
فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: شهید امید عربی روز سه شنبه ۱۶ تیر در حمله آمریکای تروریست به بندر کوهستک به شهادت رسید.
سرهنگ علی اسلامی افزود: پیکر این شهید پس از تشییع در گلزار شهدای میناب به خاک سپرده شد.
در حمله آمریکای جنایتکار به سواحل و شهرهای هرمزگان در چند روز گذشته ۱۱ نفر شهید و ۱۵ نفر مجروح شدند.