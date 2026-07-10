به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در هرمزگان گفت: پیکر‌های مطهر ناوی محمد جواد روانفر، استوار دوم علیرضا زارعی ثانی و استوار دوم امیر حسین قاسمی از شهدای نیروی دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گلزار شهدای بندرعباس تشییع شد.

حجت الاسلام جعفر صمدی افزود: این سه شهید در حمله‌ی ارتش تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند.

پیکر مطهر شهید محمد جواد روانفر در زادگاهش شهرستان بندرعباس و پیکر شهدا علیرضا زارعی ثانی و امیرحسین قاسمی نیز در شهرستان‌های بردسکن و تایباد خراسان رضوی به خاک سپرده می‌شود.

پیکر مطهر صیاد شهید امید عربی نیز در میناب تشییع و به خاک سپرده شد.

فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: شهید امید عربی روز سه شنبه ۱۶ تیر در حمله آمریکای تروریست به بندر کوهستک به شهادت رسید.

سرهنگ علی اسلامی افزود: پیکر این شهید پس از تشییع در گلزار شهدای میناب به خاک سپرده شد.

در حمله آمریکای جنایتکار به سواحل و شهر‌های هرمزگان در چند روز گذشته ۱۱ نفر شهید و ۱۵ نفر مجروح شدند.