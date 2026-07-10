مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: با توجه به گرمای شدید و اوج گیری بار مصرف برق شهروندان نسبت به رعایت الگوی مصرف توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی افزود: براساس اعلام دیسپاچینگ ملی و با توجه به افزایش دمای از فردا شنبه (۲۰ تیر)، در سطح کشور شاهد اوج گیری بار مصرف برق خواهیم بود.

وی ادامه داد: بمنظور استمرار خدمت رسانی و پایداری هرچه بیشتر شبکه، توصیه می‌شود شهروندان حداکثر صرفه جویی در مصرف را انجام دهند و الگوی مصرف را رعایت نمایند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق اهواز بیان کرد: براساس آمار و اطلاعات دیسپاچینگ و سامانه اتفاقات برق ۱۲۱ غالب حوادث اتفاقاتی ناخواسته در ساعت‌های پیک یا اوج مصرف ظهر رخ می‌دهد که ناشی از عدم رعایت الگوی مصرف و بی توجهی به همزمانی اوج گیری گرمای شدید و مصرف برق می‌باشد.