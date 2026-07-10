حسین گلستانی، ملیپوش پرافتخار قم، همراه با تیم ملی والیبال نشسته ایران نخستین گام در رقابتهای قهرمانی جهان را با پیروزی ۳ بر یک برابر لهستان برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با حضور حسین گلستانی، ملیپوش پرافتخار استان قم، رقابتهای قهرمانی جهان را با برتری ۳ بر یک مقابل لهستان آغاز کرد و نخستین پیروزی خود را در این مسابقات به دست آورد.
شاگردان هادی رضایی پس از واگذاری ست نخست، با نمایشی برتر سه ست بعدی را با نتایج ۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۵ به سود خود به پایان رساندند تا شروعی مقتدرانه در این رقابتها داشته باشند.
حسین گلستانی، نماینده ورزش قم، در ترکیب تیم ملی ایران در این مسابقه به میدان رفت و در نخستین گام ملیپوشان کشورمان در مسیر قهرمانی جهان، سهمی در این پیروزی ارزشمند داشت.
تیم ملی ایران که پرافتخارترین تیم تاریخ مسابقات والیبال نشسته جهان به شمار میرود، در گروه D با تیمهای بوسنی، ژاپن و لهستان همگروه است. رقابتهای قهرمانی جهان از ۱۹ تا ۲۶ تیرماه به میزبانی چین برگزار میشود و تیمهای برتر این مسابقات سهمیه بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس را کسب خواهند کرد.