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نمازگزاران با حضور پرشور خود در مصلی امام خمینی، همزمان با سوگواری برای امام شهید، با تجدید میثاق با آرمانهای رهبری، خطونشانی روشنی برای متجاوزان ترسیم کردند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماز جمعه این هفته شهرکرد به امامت حجتالاسلام والمسلمین فاطمی، در فضایی آکنده از اندوه، حماسه و بصیرت سیاسی برگزار شد؛ فضایی که همزمانی آن با روز خاکسپاری و بدرقه ابدی رهبر شهید، حال و هوایی متفاوت، پرشور و کمنظیر به این آیین عبادی - سیاسی بخشیده بود.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی در خطبههای این هفته با اشاره به عظمت حضور مردم در آیین بدرقه و خاکسپاری رهبر شهید، این حضور را نشانه زنده بودن روح وفاداری، آگاهی و ایستادگی در متن جامعه دانست و گفت: مردم ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که راه شهادت، راه زنده ملت ماست و فقدان شخصیتهای بزرگ، نهتنها خللی در اراده مردم ایجاد نمیکند، بلکه انسجام و استقامت آنان را دوچندان میسازد.
وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در صحنههای مختلف روزهای اخیر افزود: ملت ایران در این روزهای تاریخی، تصویری روشن از همبستگی ملی، وفاداری به انقلاب و ایستادگی در برابر جبهه استکبار به نمایش گذاشتند و همین حضور، پاسخی صریح و کوبنده به همه کسانی است که در پی تضعیف روحیه ملت و مخدوشسازی اقتدار نظام اسلامی هستند.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به تحرکات و حملات اخیر آمریکا در جنوب کشور، این اقدام را نشانهای از استیصال و خطای محاسباتی دشمنان دانست و افزود: دشمنان ملت ایران باید بدانند که هرگونه تعرض به امنیت و تمامیت ارضی کشور، با واکنشی قاطع، پشیمانکننده و درخور مواجه خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز، تهدید و ماجراجویی، نه منفعل خواهد بود و نه ساکت میماند.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمی تأکید کرد: ملت ایران در روزی که با اندوه، پیکر رهبر شهید خود را بدرقه میکند، همزمان نشان میدهد که در برابر دشمن نیز با صلابت، بیداری و آمادگی کامل ایستاده است.
به گفته وی، دشمن گمان میکند میتواند با فشار نظامی، عملیات روانی و هجمه رسانهای، ملت ایران را دچار تردید و عقبنشینی کند، حال آنکه واقعیت صحنه، خلاف این محاسبات را نشان میدهد.
وی افزود: نماز جمعه امروز شهرکرد، همچون دیگر صحنههای حضور مردم، نماد روشنی از وحدت، بصیرت و هوشیاری ملت در برابر جنگ ترکیبی دشمن است؛ جنگی که از میدان رسانه تا اقدام نظامی، با هدف تضعیف جبهه مقاومت و ایجاد هراس در افکار عمومی دنبال میشود، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان، تجربه و رهبری الهی، این توطئهها را یکی پس از دیگری خنثی کرده است.
امام جمعه شهرکرد همچنین با اشاره به جایگاه نماز جمعه در شرایط حساس و سرنوشتساز کشور خاطرنشان کرد: نماز جمعه همواره کانون آگاهیبخشی، بصیرتافزایی و نمایش انسجام مردمی بوده و امروز نیز این اجتماع مؤمنانه، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران در مسیر آرمانهای خود ثابتقدم است و اجازه نخواهد داد خون شهدا و راه مجاهدان این سرزمین، دستاویز طمعورزی بدخواهان شود.
نماز جمعه این هفته شهرکرد در حالی برگزار شد که شور انقلابی، فضای سوگ و شعارهای ضداستکباری در جایجای مصلا مشهود بود و نمازگزاران با تأکید بر ادامه راه شهدا، از مقاومت ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی حمایت کردند.