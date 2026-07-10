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امام جمعه موقت ساری: حفظ آرامش، انسجام و تداوم راه «رهبر شهید»، وظیفه ملت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،امام جمعه موقت ساری، در خطبههای نماز جمعه، بر لزوم حفظ هوشیاری و پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
حجتالاسلام سید حسین شفیعی دارابی، با اشاره به تقارن ایام سوگواری عاشورا، سالروز شهادت امام سجاد (ع) و تشییع پیکر «رهبر شهید»، این برهه را از حساسترین مقاطع تاریخ ایران و اسلام دانست و تداوم راه پیشوای فقید انقلاب را وظیفهای ملی و شرعی برشمرد.
امام جمعه موقت ساری با تحلیل فضای معنوی کنونی، بر این نکته تأکید کرد که جامعه اسلامی امروز در تقاطع سوگهای بزرگی قرار دارد.
وی با اشاره به آموزههای اهلبیت (ع) و روایت امام رضا (ع) خطاب به ابنشبیب، تأکید کرد که فرهنگ عاشورا، محور تمام مصائب و ماندگارترین درس مقاومت است و جامعه اسلامی با تأسی از مکتب سیدالشهدا (ع) میتواند در برابر تمام توطئهها و فشارها استوار بماند.
حجتالاسلام شفیعی دارابی با استناد به روایاتی از امام صادق (ع) در تجلیل از عالمان ربانی، فقدان رهبر شهید را ضایعهای بزرگ برای امت اسلامی دانست.
وی ویژگیهایی، چون مجاهدت در دوران مبارزه با رژیم پهلوی، حضور مؤثر در دفاع مقدس، مردمداری و مقاومت در برابر استکبار را از ارکان ماندگاری شخصیت رهبر شهید انقلاب برشمرد و تأکید کرد که این ویژگیها، الگوی حرکت برای نسل جدید است.
امام جمعه موقت ساری در بخش دیگری از سخنان خود، «وظیفه رفتاری» مسئولان را مورد تأکید قرار داد و خواستار همسویی رفتار دستگاههای اجرایی با منش رهبر شهید در خدمت صادقانه به مردم شد.
وی همچنین با خطاب قرار دادن مسئولان قضایی، خواستار پیگیری حقوقی جدی و استفاده از تمامی ظرفیتهای داخلی و بینالمللی برای محاکمه آمران و عاملان جنایت علیه رهبر شهید شد.
وی در پایان با هشدار نسبت به بدعهدیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، از مسئولان خواست از هرگونه اظهارنظری که موجب رنجش افکار عمومی شود پرهیز کرده و با هوشیاری کامل در مسیر منافع ملی و وحدت گام بردارند.