به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: پلیس راه با همکاری همه دستگاه‌های امدادی و خدماتی با استقرار در مسیر بازگشت مشهد- تهران خدمات رسانی می‌کند.

سرهنگ بزرگی خستگی و خواب‌آلودگی را از مهم‌ترین عوامل تصادفات جاده‌ای دانست و تأکید کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی، در موکب‌ها و استراحتگاه‌های پیش‌بینی شده توقف کرده و با استراحت کافی، سفر ایمنی داشته باشند.

وی در پایان بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر تأکید کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از ایمن‌سازی و آشکارسازی نقاط پرحادثه در مسیرهای مواصلاتی خبر داد و گفت: گشت‌های راهداری تا اواخر روز شنبه و اوایل روز یکشنبه در حالت آماده‌باش کامل هستند.

میثم قدمی از زائران خواست در صورت احساس خستگی، از بیش از ۲۵ پارکینگ و مجتمع‌های خدمات رفاهی برای استراحت موقت استفاده کنند.