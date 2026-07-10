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ترافیک جاده تهران - مشهد در محدوده استان سمنان نیمه سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: پلیس راه با همکاری همه دستگاههای امدادی و خدماتی با استقرار در مسیر بازگشت مشهد- تهران خدمات رسانی میکند.
سرهنگ بزرگی خستگی و خوابآلودگی را از مهمترین عوامل تصادفات جادهای دانست و تأکید کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی، در موکبها و استراحتگاههای پیشبینی شده توقف کرده و با استراحت کافی، سفر ایمنی داشته باشند.
وی در پایان بر رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتارهای پرخطر تأکید کرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان از ایمنسازی و آشکارسازی نقاط پرحادثه در مسیرهای مواصلاتی خبر داد و گفت: گشتهای راهداری تا اواخر روز شنبه و اوایل روز یکشنبه در حالت آمادهباش کامل هستند.
میثم قدمی از زائران خواست در صورت احساس خستگی، از بیش از ۲۵ پارکینگ و مجتمعهای خدمات رفاهی برای استراحت موقت استفاده کنند.