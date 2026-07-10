امام جمعه موقت یزد: تشییع باشکوه رهبر شهیدمان در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا حماسه‌ای بزرگ بود که خشم دشمنان را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید ناصر محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، افزود: این مراسم باشکوه یک همه پرسی برای برخاستن و انتقام خون رهبر شهید امت به شمار می‌آید.

وی افزود: مسئولان باید موضوع خونخواهی و انتقام رهبر شهید را با جدیت پیگیر کرده و مطالبه و خواسته به حق مردم نیز اینست که عاملان شهادت رهبر و دیگر شهدای عزیزمان خصوصا شهدای مدرسه میناب مجازات شوند.

امام جمعه موقت یزد تأکید کرد: مذاکره با آمریکا باید تعطیل شود چرا که همانگونه که رهبر شهیدمان بار‌ها فرموده بودند، این مذاکرات هیچ دستاوردی برای ما نداشته و چیزی جز حقاقت به همراه ندارد.

محمدی همچنین با اشاره به روز عفاف و حجاب، بر پاسداشت و حفظ حجاب به عنوان پرچم عفت و انسانیت و شرافت تأکید کرد.