پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت یزد: تشییع باشکوه رهبر شهیدمان در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا حماسهای بزرگ بود که خشم دشمنان را به دنبال داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید ناصر محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر یزد که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، افزود: این مراسم باشکوه یک همه پرسی برای برخاستن و انتقام خون رهبر شهید امت به شمار میآید.
وی افزود: مسئولان باید موضوع خونخواهی و انتقام رهبر شهید را با جدیت پیگیر کرده و مطالبه و خواسته به حق مردم نیز اینست که عاملان شهادت رهبر و دیگر شهدای عزیزمان خصوصا شهدای مدرسه میناب مجازات شوند.
امام جمعه موقت یزد تأکید کرد: مذاکره با آمریکا باید تعطیل شود چرا که همانگونه که رهبر شهیدمان بارها فرموده بودند، این مذاکرات هیچ دستاوردی برای ما نداشته و چیزی جز حقاقت به همراه ندارد.
محمدی همچنین با اشاره به روز عفاف و حجاب، بر پاسداشت و حفظ حجاب به عنوان پرچم عفت و انسانیت و شرافت تأکید کرد.