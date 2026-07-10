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دو شهر خوزستان در میان ۱۵ شهر گرم جهان قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس تازهترین دادههای هواشناسی جهانی، شهرهای اهواز و صفی آباد شهرستان دزفول در استان خوزستان در میان ۱۵ شهر گرم جهان قرار گرفتند.
در این فهرست شهر اهواز با دمای ۴۶.۱ و شهر صفی آباد دزفول با دمای ۴۵.۹ درجه سانتی گراد به عنوان دهمین و دوازدهمین شهر گرم جهان در ۲۴ ساعت گذشته قرار گرفتهاند.
بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی خوزستان تا پایان هفته آینده میزان دما در استان افزایش مییابد و از روز دوشنبه تا اواخر هفته وقوع دماهای ۴۹ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی مورد انتظار است.
همچنین توصیه شده است شهروندان نسبت به رعایت الگوی مصرف برق با توجه به افزایش شدید دما توجه لازم را داشته باشند.