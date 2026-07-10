فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با صدور پیامی، از حضور گسترده و حماسی مردم شهیدپرور و ولایتمدار استان در تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در تهران، قم، عراق و مشهد قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران این حضور را جلوه‌ای روشن از وفاداری، بصیرت و انسجام مردم هرمزگان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی برشمرد.

وی با اشاره به حضور ده‌ها هزار هرمزگانی در بیش از ۱۷ کاروان زمینی، ریلی و خودرو‌های مردمی در این مراسم گفت: این حضور باشکوه، تجلی وحدت و تجدید بیعت مردم با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب بود.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود: مردم شهیدپرور هرمزگان بار دیگر نشان دادند که در صحنه‌های حساس و سرنوشت‌ساز، همواره پشتیبان نظام، انقلاب و ولایت هستند و با حضور آگاهانه خود، پیوند عمیق و ناگسستنی‌شان با ارزش‌های اسلامی و انقلابی را به نمایش گذاشتند.

سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران گفت: این حضور میلیونی، نشانه‌ای از استحکام پایه‌های مردمی انقلاب اسلامی و نویدبخش تداوم راه عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است.

وی افزود: ملت برادر، مؤمن، مجاهد و وفادارعراق با حضور گسترده، پرشور، حماسی و تاریخی در آیین‌های تشییع قائد شهید امت در شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی، بار دیگر پیوند ناگسستنی دو ملت مسلمان ایران و عراق و وحدت جبهه مقاومت را در برابر چشم جهانیان به تصویر کشیدند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان افزود: این حضور باشکوه، تجدید میثاقی دوباره با راه امام شهید مجاهد، اعلام وفاداری با آرمان‌های امت اسلامی و تجلی وحدت امتی بود که سال‌هاست در کنار یکدیگر، صادقانه و برادرانه تحت لوای پرچم سرخ حسینی در مقابل جبهه کفر و استکبار، چون کوه، محکم و استوار ایستاده‌اند.

سرهنگ صنعتکاران در بخش دیگری از پیام خود، با قدردانی ویژه از اصحاب رسانه استان، نقش آنان در پوشش خبری و انعکاس شایسته این رویداد بزرگ جهانی را مهم و اثرگذار توصیف کرد.

وی گفت: اصحاب رسانه هرمزگان با روحیه‌ای متعهدانه و جهادی، توانستند ابعاد مختلف این حضور عظیم مردمی را به‌خوبی روایت کرده و در تقویت بصیرت عمومی و تبیین پیام این مراسم نقش‌آفرین باشند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان همچنین با قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری این آیین در سطح استان، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های مختلف و ستاد‌های مرتبط گفت: همدلی، هماهنگی و همراهی مجموعه‌های مختلف، بستر برگزاری باشکوه این مراسم ملی و میهنی را فراهم کرد.

سرهنگ صنعتکاران افزود: خون مطهر قائد شهید امت، به چشمه‌ای جوشان از بیداری، عزت، اقتدار و همبستگی امت اسلامی تبدیل شده و اراده ملت‌های آزاده را برای استمرار این راه نورانی و بیعت بارهبرمعظم انقلاب امام سیدمجتبی خامنه‌ای، استوارتر و دشمنان را به آینده‌ای سرشار از شکست، انزوا و پشیمانی نزدیک‌تر می‌کند.

وی از همکاری مجموعه استانداری هرمزگان، دفتر نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه بندرعباس، اصحاب رسانه، به ویژه مدیرکل جهادی صداوسیمای مرکز خلیج فارس وعوامل اجرایی آن مرکز و دیگر مدیران اداره‌ها و نهاد‌های مسئول به عنوان نمونه‌ای از انسجام و هم‌افزایی در خدمت به ارزش‌های انقلاب یاد کرد.

سرهنگ صنعتکاران در پایان، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید و شهید انقلاب، بر ضرورت استمرار راه آن شهید والامقام و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تحت زعامت رهبر حکیم انقلاب تأکید کرد.

وی گفت: ملت ایران با حضور پرشور و پرمعنا در این آیین، بار دیگر وفاداری خود به مسیر انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که این راه روشن، با قدرت و استواری ادامه دارد.