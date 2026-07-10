امام جمعه موقت قزوین، بر ارتباط مکتبی مقام معظم رهبری با امام سجاد (ع)، از ضرورت ترویج فرهنگ امیدواری و روایتگری پیروزمندانه در جامعه تاکید کرد.

تأکید امام جمعه موقت قزوین بر اهمیت کیفیت عمل و نقش روایت فتح در مقابله با جنگ روانی دشمنان + فیلم

تأکید امام جمعه موقت قزوین بر اهمیت کیفیت عمل و نقش روایت فتح در مقابله با جنگ روانی دشمنان + فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خضری در خطبه‌های نماز جمعه امروز قزوین، با تأکید بر اهمیت تقوا در مسیر رشد انسان، اظهار داشت: هر گام کوچکی که با تقوای الهی همراه باشد، منجر به تعالی و رشد معنوی می‌شود.

وی تصریح کرد که در آموزه‌های دینی، کیفیت عمل بر کمیت آن مقدم است و خداوند نیز توجه ویژه‌ای به کیفیت اعمال بندگان دارد.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به سلسله نسب امام شهید حضرت آیت الله امام خامنه‌ای و پیوند آن با خاندان سادات و امام سجاد (ع)، بر پیوند عمیق و مکتبی مقام معظم رهبری با امام سجاد (ع) تأکید کرد و ایشان را از رهروان ممتاز امام سجاد خواند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خضری با اشاره به ویژگی شجاعت، مشترک میان امام سجاد (ع) و امام شهید، بر نقش رهبری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید نمود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات خارجی و سخنان اخیر ترامپ، اظهار داشت: ما ملت بزرگ و کشور قدرتمندی داریم و با عنایت الهی همراه هستیم؛ لذا در برابر تهدیدات دشمن نباید دچار ترس و واهمه شویم، چرا که شهادت بخشی از هویت و شیوه ملت ایران است.

خطیب موقت امروز قزوین با یادآوری شباهت‌های مدیریتی و جریان‌سازی میان امام سجاد (ع) و رهبر معظم انقلاب، افزود: همان‌طور که امام سجاد (ع) در دوران ۳۵ سال امامت خود مانع فراموشی فرهنگ شهادت و ایثار شدند، مقام معظم رهبری نیز در طول بیش از ۳۶ سال رهبری، با تألیف و ترویج آثار بی‌شمار از جمله تدقیق بر بیش از ۶۰ کتاب در حوزه شهدا، همواره تلاش کرده‌اند یاد شهدا را در جامعه زنده نگه دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خضری با اشاره به کتاب حماسه امام سجاد (ع) نوشته مقام معظم رهبری، بر لزوم آموختن امیدواری از مکتب امام سجاد (ع) تأکید کرد و ویژه‌ترین بخش سخنان خود را به مفهوم روایت فتح اختصاص داد.

وی اظهار داشت: ما در بهترین نقطه از تاریخ ایستاده‌ایم و حق نداریم مردم را دچار ناامیدی کنیم. در حالی که برخی تنها بر ضعف‌ها تمرکز می‌کنند، ما باید راوی فتح باشیم. حتی اگر در سخت‌ترین شرایط زیرساخت‌ها آسیب ببینند، باید پیروزی و فتح را روایت کنیم؛ چرا که دشمن همواره در تلاش است تا روایت‌های خود را به جامعه تحمیل کند.

خطیب موقت امروز قزوین با یادآوری سیره امام سجاد (ع) و امام شهید، از مردم خواست تا در مسیر رهبری، بر ثبات قدم و روایتگری پیروزمندانه تأکید ورزند.



تأکید امام جمعه موقت قزوین بر امانتداری مسئولین و هشدار نسبت به سازش‌طلبی تحت نام منافع ملی



حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خضری، امام جمعه موقت قزوین، با تبیین مفهوم تقوا در عرصه‌ی مدیریت، بر ضرورت نگاه به مسئولیت به عنوان امانت و نه فرصت، نسبت به جریان‌های تحریف‌گر و سازش‌طلب هشدار داد و بر لزوم حفظ ذخایر معنوی تمدن اسلامی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خضری، با استناد به فرمانات مقام معظم رهبری، مدیریت را نه مدیریت منافع، بلکه امانت دانست.

وی تصریح کرد که یکی از بارزترین نشانه‌های تقوا در میان مسئولان، پرهیز از فکر کردن به منافع شخصی و اطرافیان به محض پذیرش مسئولیت است و یادآور شد که در نظام جمهوری اسلامی، محاسبه‌ی منافع شخصی با مسئولیت، محاسبه‌ای نادرست و برخلاف اصول امانتداری است.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به پدیده رستا‌خیز شدن امت اسلامی و توجه ویژه مردم به مناسبات مذهبی، این پدیده را بی‌نظیر در تاریخ دانست و بر لزوم شکرگزاری الهی برای این شکوفایی معنوی تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین خضری با اشاره به تفاوت‌های فرهنگی در عزاداری‌ها، بر این نکته تأکید داشت که رویداد‌های بزرگ مذهبی، فراتر از یک مراسم ساده، ذخیره معنوی و سرمایه‌ای تمدنی هستند که باید برای حفظ تمدن اسلامی، در زندگی جاری و حفظ شوند.

حجت‌الاسلام خضری در ادامه سخنان خود با تبیین مفهوم ایام‌الله، جمعیت‌های میلیونی در وداع و بدرقه پیکر رهبر شهید را نشانه‌ای از تجلی قدرت الهی دانست.

وی با اشاره به تشییع میلیونی امام شهید و حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، تأکید کرد که یادآوری این ایام‌الله برای حفظ حماسه‌ها و تغییر محاسبات دشمنان ضروری است، چرا که این رویدادها، امیدآفرین و بازدارنده هستند.

وی در بخش مهمی از سخنان خود به تحلیل شرایط سیاسی و نقض تعهدات بین‌المللی پرداخت و با اشاره به مسائل مربوط به توافقات و دسترسی به دارایی‌های بلوکه‌شده، از نقض بند‌های توافق و تهدیدات آمریکا در منطقه، از جمله در تنگه هرمز، سخن گفت.

خیب موقت جمعه قزوین با استناد به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مذاکره در شرایط تهدید و تحریم، بر ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی تأکید نمود.

امام جمعه موقت قزوین ، نسبت به مقابله با جریان تزیین هشدار داد و این جریان را جریانی خواند که ذلت و سازش را با الفاظ فریبنده تزیین می‌کند.

وی تصریح کرد: جریان تزیین با استفاده از واژه‌ی منافع ملی، تلاش می‌کند میان منافع ملی و هویت ملی تضاد ایجاد کند؛ در حالی که برای حفظ منافع ملی، نباید از هویت ملی گذشت و نباید با سازش و تسلیم، دچار خواری و ذلت شد.

خطیب موقت قزوین در پایان از مسئولان خواست تا در برابر جریان‌های تحریف و تزیین، هوشیاری کامل داشته باشند.