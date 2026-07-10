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به منظور رفاه حال زائران رهبر شهید در مسیر بازگشت از مشهد مقدس به تهران ، موکب خدمات خودرویی در سمنان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این موکب به همت دانشگاه ملی مهارت راه اندازی شده و استادان و دانشجویان و کارکنان این دانشگاه ، خدمات تعمیر ، مشاوره فنی، عیبیابی اولیه خودرو، بررسی و رفع ایرادات قابل انجام در محل، راهنمایی و پشتیبانی فنی رانندگان و همچنین معرفی و هماهنگی با تعمیرگاههای مورد اعتمادشهر برای پذیرش بدون نوبت و ارائه خدمات تخصصی به زائران ارائه می دهند.
مظاهر خیرخواهان، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان همچنین از اسکان جمعی از زائران آئین های بزرگداشت رهبر شهید در تهران ، قم و مشهد در خوابگاه های این دانشگاه در سمنان، شاهرود و دامغان خبر داد.