به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این موکب به همت دانشگاه ملی مهارت راه اندازی شده و استادان و دانشجویان و کارکنان این دانشگاه ، خدمات تعمیر ، مشاوره فنی، عیب‌یابی اولیه خودرو، بررسی و رفع ایرادات قابل انجام در محل، راهنمایی و پشتیبانی فنی رانندگان و همچنین معرفی و هماهنگی با تعمیرگاه‌های مورد اعتمادشهر برای پذیرش بدون نوبت و ارائه خدمات تخصصی به زائران ارائه می دهند.

مظاهر خیرخواهان، رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان همچنین از اسکان جمعی از زائران آئین های بزرگداشت رهبر شهید در تهران ، قم و مشهد در خوابگاه های این دانشگاه در سمنان، شاهرود و دامغان خبر داد.