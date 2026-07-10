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نماینده ولی فقیه در مازندران با صدور پیامی از حضور حماسی ملت در تجلیل و تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی، امام خامنهای شهید (اعلی الله مقامه الشریف) قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پیام تقدیر و تشکر نماینده ولی فقیه مازندران از حضور حماسی ملت در تجلیل و تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی، امام خامنهای شهید (اعلی الله مقامه الشریف)
متن پیام بشرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدیلًا
از مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا بر آن پیمان بستند، صادقانه وفا کردند، برخی از آنان پیمانشان را به انجام رساندند [و به شرف شهادت نایل شدند]و برخی از آنان [شهادت را]انتظار میبرند و هیچ تغییر و تبدیلی [در پیمانشان]ندادهاند. (احزاب/٢٣)
حضور حماسی ملت شهادت و ملت امام حسینی در تجلیل و تشییع سیدالشهدای انقلاب اسلامی، امام خامنهای شهید (اعلی الله مقامه الشریف) ترکیب مردمی «مَن قَضَىٰ نَحْبَه» و «مَن یَنتَظِر» بود و درخور هزاران ستایش و سپاس.
اینجانب از مردم انقلابی و پرشور دیار علویان مازندران سرفراز و عموم ملت ایران و عراق و. صمیمانه تشکر میکنم و پیش از آن خدای متعال را برای موهبت مردمی اینچنینی شاکرم.
همچنین از زحمات مسئولان و دست اندرکاران برگزارکننده این مراسم و پشتیبانی کننده در دولت و دیگر قوای سهگانه و نیرویهای مسلح، صدا و سیمای جهادی و اصحاب رسانه و خبرنگاران تشکر فراوان دارم.
در تمام این اجتماعات در ایران و عراق، یک صدا شنیده میشد و آنهم صدای انتقام و خونخواهی بود؛ همان صدایی که بیش از چهار ماه است که از خیابانها و میادین شهرها از مردم مبعوث شده شنیده میشود که متاسفانه این صدا در یادداشت تفاهم دیده و شنیده نشد! که اگر شنیده و دیده میشد و سرلوحه آن انتقام و خونخواهی و تعیین و مجازات متجاوز و گرفتن غرامت و خسارت بود و اگر حکم اعدام و قصاص دو عنصر شیطانی، ترامپ قمارباز اپستینی و نتانیاهوی سفاک و دیگر آمران و عاملان و مباشران به عنوان محارب و مفسد فی الارض و قاتل نفوس محترمه از طرف مراجع قضایی صادر و بر کشتن آنها جایزه تعیین میشد -همان طور که مراجع بزرگوار تقلید نظر دادند- امروز ترامپ جرأت نمیکرد از سوراخش بیرون آمده و در همسایگی ما به ملت و مسئولان ما توهین کند و رسماً از عدم قبولی تفاهم نامه سخن بگوید و تعلیق موقت فروش نفت را لغو کند و مکرر تهدید به جنگ کند و نقاط مختلف نظامی و غیرنظامی را به دلخواه خود بمباران کند و معبری در جنوب هرمز باز کند و همپالکیش نتانیاهو هم جرأت نمیکرد صفحات لبنان مظلوم را شب و روز صحنه تجاوز و تاخت و تاز قرار دهد و در مقابل، مسئولان ما به هشدار و محکوم کردن و پاسخهای محدود و غیر بازدارنده قناعت کنند.
حضور سنگین مردم ایران و عراق با خواسته مشابه و صدای واحد نشانه عمق مردمی مقاومت اسلامی و شکل گیری امت واحده و وجود توان و کفایت لازم برای پیروزی قاطع بر لشکر شیطانی آمریکایی و صهیونی است، هرگونه ترس و ضعف و تفاهم با شیطان اکبر ناسپاسی به این توانمندی و توهین به ملت و انقلاب اسلامی است، چون هرچه تاکنون به دست آوردیم به برکت رجم و نفی شیطان بزرگ بود نه تفاهم با او، مؤمن با شیطان چه فهم مشترک و چه تفاهمی دارد؟! باید واژه دیگری را جایگزین کرد. بارها تفاهم و تعاهد با شیطان را تجربه کردیم و با او به مذاکره نشستیم و نتیجه اش را دیدیم.
مردم ما به دستور رهبر معظم انقلاب امام سید مجتبی خامنهای حفظه الله تعالی و برای انتقام خون رهبر مظلوم و شهیدشان به میدان آمدند و تا گرفتن انتقام و تا زمانیکه رهبری بخواهد میمانند، پس بهتر است مسئولان خواسته ملت را بشنوند و پیگیری و محقق سازند به امید توفیق.
محمدباقر محمدی لائینی
نماینده ولی فقیه مازندران و عضو خبرگان رهبری