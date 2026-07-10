امام جمعه موقت شیراز گفت: امام راحل و رهبر شهید امت اسلامی با ایجاد تحول درونی در انسان‌ها، زمینه‌ساز خودباوری، استقلال‌خواهی، امید به آینده و حضور گسترده مردم را فراهم کردند ؛ میراثی که به گفته او همچنان ضامن پویایی و قدرت ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حجت‌الاسلام عادل حاجی‌پور در خطبه‌های نماز عبادی-سیاسی جمعه شیراز اظهار کرد: با گذشت نزدیک به چهار ماه از عروج ملکوتی رهبر شهید امت اسلامی، روح بلند او همچنان در سراسر عالم جاری است و امت اسلامی را هدایت می‌کند.

وی با اشاره به نگاه امام راحل نسبت به شخصیت رهبر شهید افزود: امام خمینی(ره) مهم‌ترین ویژگی این شخصیت را تحول‌خواهی و تحول‌آفرینی می‌دانستند و معتقد بودند که او مرد تحول بود.

حجت‌الاسلام عادل حاجی‌پور یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحول را تغییر نگاه مردم به خود و جامعه دانست و گفت: پیش از انقلاب اسلامی، ملت ایران نگاهی همراه با حقارت به خود داشت و ظرفیت‌های خدادادی خویش را نمی‌دید، اما امام راحل با تقویت روحیه خودباوری، ملت را متوجه توانایی‌هایش کرد و همین مسئله زمینه‌ساز سقوط حکومت استبدادی پهلوی شد.