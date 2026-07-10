به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی با حضور در مرکز توانبخشی امام خمینی (ره) مشهد با جانبازان ۷۰ درصد نخاعی دیدار کرد و گفت: مجروحیت جانبازان نخاعی نشانه‌ای عمیق از عمق فاجعه‌ای است که دشمنان علیه این ملت رقم زدند.

یعقوب سلیمانی افزود: این عزیزان سال‌هاست که با آثار سنگین مجروحیت در بستر بیماری دست‌وپنج نرم می‌کنند، اما آنچه در چهره آنان بیش از درد جسمانی به چشم می‌آید، اخلاص و ایمانی است که از دوران دفاع مقدس به یادگار مانده است.