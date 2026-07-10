وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از حضور پرشور جوانان در آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری قائد شهید امت، جوانان را میدان‌داران این حماسه ملی دانست و نقش‌آفرینی آنان را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، بصیرت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی توصیف کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام قدرشناسی احمد دنیامالی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یک هفته‌ی اخیر، سرشار از اندوه و غمِ وداع با قائد شهید امت و در عین حال، آکنده از شور، شعور و همبستگی ملت بزرگ ایران برای خلق حماسه‌ای ماندگار در استمرار عزت، اقتدار و تعالی کشور بود. حضور میلیونی مردم در آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری، جلوه‌ای روشن از انسجام ملی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار راه پرافتخار شهیدان را به نمایش گذاشت.

در میان این حماسه عظیم، آنچه بیش از هر چیز درخشش داشت، حضور پرشور، مسئولانه و اثرگذار جوانان این مرز و بوم بود؛ جوانانی که با روحیه‌ای جهادی، جانانه و جوانمردانه در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، برپایی و مدیریت موکب‌ها، ساماندهی امور، همراهی با زائران و حضور گسترده در مراسم‌های وداع و تشییع، تصویری ماندگار از تعهد، بصیرت و مسئولیت‌پذیری نسل آینده‌ساز ایران اسلامی را به نمایش گذاشتند.

این حضور باشکوه، امتداد همان روحیه‌ای بود که از نخستین روز‌های جنگ‌های تحمیلی در میدان‌های مختلف جلوه‌گر شد؛ آنجا که جوانان با حضوری آگاهانه، مؤثر و فداکارانه در عرصه‌های گوناگون، از دفاع و خدمت تا اجتماعات شبانه مردمی، همبستگی خود را با آرمان‌های امام شهید و انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی، همواره پیشگام صیانت از عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی هستند.

رهبر شهید امت همواره با نگاهی راهبردی به ظرفیت عظیم نسل جوان، بر نقش بی‌بدیل آنان در ساخت آینده کشور تأکید داشتند و جوانان را محور تحقق تمدن نوین ایران اسلامی می‌دانستند. بی‌تردید، همین نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر، با تمسک به منویات و آرمان‌های والای ایشان، آینده‌ای متعالی، مقتدر و پرافتخار برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

در کنار این حضور ارزشمند، جامعه ورزش ایران اسلامی نیز همچون همیشه خوش درخشید؛ آنجا که موکب‌های فدراسیون‌های ورزشی، ادارات کل و هیأت‌های استانی و باشگاه‌های ورزشی با تمام توان در مسیر‌های وداع و تشییع برپا شد و سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان، جلوه‌ای کم‌نظیر از همدلی، ایثار و مشارکت اجتماعی را به نمایش گذاشتند. مجموعه این تلاش‌های صادقانه، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات خانواده بزرگ جوانان و ورزش افزود و نقش‌آفرینی مؤثر آنان را در این حماسه تاریخی ماندگار ساخت.

زحمات فدراسیون‌های ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، هیأت‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی، سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و همه خادمان این حرکت عظیم مردمی را ارج می‌نهم و از حضور آگاهانه جوانان، ورزشکاران، قهرمانان، مربیان، داوران، پیشکسوتان، هواداران و مدیران ورزش کشور، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

حضور باشکوه مردم در آیین وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت و خانواده معزز ایشان، پیامی روشن از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و استمرار مسیر عزت و استقلال کشور بود و بیعتی تاریخی با رهبری جدید را به نمایش گذاشت؛ بیعتی که بار دیگر وحدت، همبستگی و انسجام ملی ایرانیان را در برابر دیدگان جهانیان متجلی ساخت.

حضور جامعه ورزش و جوانان در این مراسم‌های تاریخی نیز، تجلی عینی پایبندی به شعار «ورزش قوی برای ایران قوی» بود و نشان داد که خانواده بزرگ ورزش و جوانان، همواره در کنار مردم، انقلاب و آرمان‌های بلند ایران اسلامی ایستاده است.

در پایان، از حضور یکپارچه مردم کشور دوست و مسلمان عراق، به‌ویژه جامعه جوان و ورزش این کشور همسایه، که با حضوری باشکوه در کربلای معلی و نجف اشرف، جلوه‌ای ارزشمند از همدلی، وفاداری و ارادت به مرجع عالی‌قدر جهان تشیع را به نمایش گذاشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، برای قائد شهید امت و خانواده شهید ایشان، علو درجات، رحمت واسعه الهی و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت دارم.