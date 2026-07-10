به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، در آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس با اشاره به جلوه‌های کم‌نظیر همراهی مردم در آیین‌های بدرقه در تهران، قم، نجف اشرف و مشهد، گفت: آنچه این روزها از پایتخت تا مشهد رقم خورد، تصویری روشن از عمق دلبستگی ملت ایران به رهبر شهید و آرمان‌های بلند ایشان بود؛ حضوری که اندوهی ملی را به جلوه‌ای ماندگار از همبستگی، وقار و وفاداری تاریخی تبدیل کرد.

معتمدیان افزود: این بدرقه باشکوه نشان داد که راه رهبر شهید در حافظه و اراده ملت ایران امتداد خواهد یافت و پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب، فراتر از زمان و حادثه، استوار و زنده باقی خواهد ماند.

سحرگاه امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵، پس از پایان آیین‌های تشییع و وداع، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی و در نزدیکی روضه منوره به خاک سپرده شد.