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استاندار تهران، بدرقه تاریخی رهبر شهید را جلوهای ماندگار از وفاداری و انسجام ملت ایران توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، در آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر «آقای شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان در مشهد مقدس با اشاره به جلوههای کمنظیر همراهی مردم در آیینهای بدرقه در تهران، قم، نجف اشرف و مشهد، گفت: آنچه این روزها از پایتخت تا مشهد رقم خورد، تصویری روشن از عمق دلبستگی ملت ایران به رهبر شهید و آرمانهای بلند ایشان بود؛ حضوری که اندوهی ملی را به جلوهای ماندگار از همبستگی، وقار و وفاداری تاریخی تبدیل کرد.
معتمدیان افزود: این بدرقه باشکوه نشان داد که راه رهبر شهید در حافظه و اراده ملت ایران امتداد خواهد یافت و پیوند مردم با آرمانهای انقلاب، فراتر از زمان و حادثه، استوار و زنده باقی خواهد ماند.
سحرگاه امروز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵، پس از پایان آیینهای تشییع و وداع، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی و در نزدیکی روضه منوره به خاک سپرده شد.